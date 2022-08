news

Sant'Egidio Summer con i minori delle periferie di Abidjan

Anche in Costa d’Avorio la Comunità di Sant’Egidio ha vissuto la #santegidiosummer con diverse iniziative. La prima più importante è stata il soggiorno estivo, realizzato a Bingerville, alle porte della grande città di Abidjan, per un centinaio tra bambini e adolescenti delle scuole della pace e del programma di adozioni a distanza: quattro intensi giorni di vita comune in cui non si è coltivata solo l’amicizia ma si è fatta anche esperienza di novità importanti per la propria vita.

Provenienti da diverse baraccopoli di Abidjan, i minori hanno partecipato a lezioni di francese e matematica, arti plastiche e danza oltre ad alcune gite. In altre parole, è stata una vacanza di giochi ma anche di apprendimento. Una visita al parco botanico della città ha permesso inoltre di comprendere l'importanza della protezione della natura e dell'ambiente. L’iniziativa è stata preceduta da una grande attesa dopo due anni durante i quali il Covid aveva impedito di ritrovarsi per un soggiorno estivo alla scoperta di tante novità e della stessa città di cui si conosce spesso solo il proprio quartiere periferico. Uno speciale ringraziamento è arrivato da numerose chiamate e tanti messaggi arrivati dalle famiglie dei minori che hanno partecipato.