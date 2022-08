news

Non è mai troppo tardi: a Città del Messico un corso di alfabetizzazione per adulti

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

A Città del Messico, negli ultimi anni, la Comunità ha lottato per rimanere accanto alle persone più povere e fragili nei quartieri centrali della città, offrendo più di mille pasti ogni settimana a chi vive per strada ed ha perso il lavoro. Ogni settimana nei locali della sede, e nelle strade del centro, abbiamo incontrato centinaia di adulti colpiti dalla povertà e con poche speranze per il futuro.

Parlando con molti di loro, ci siamo resi conto di un problema comune, poco visibile ma che ostacola il loro reinserimento nel mondo del lavoro: l’analfabetismo. I nostri amici non sono in grado di leggere, scrivere e sono convinti di non poter più riuscire ad imparare a causa della loro età.

Il Messico è uno dei paesi latino americani con un basso indice di scolarizzazione e con un preoccupante indice di abbandono scolastico. Ci siamo poi resi conto di quanta disuguaglianza di genere c’è in questo dato: le donne adulte analfabete sono infatti, in percentuale, molte di più rispetto agli uomini.

Abbiamo allora deciso di combattere questo aspetto offrendo ai nostri amici, oltre la cena, anche un corso di alfabetizzazione per adulti.

Abbiamo avuto un primo gruppo di 20 iscritti, che sotto la guida esperta di insegnanti in pensione, tutti i fine settimana si riuniscono nel Tendone dell’Amicizia, del terreno della Comunità, per imparare a leggere e scrivere.

Il corso sta andando avanti con ottimi risultati e già abbiamo avuto i primi diplomati che hanno superato brillantemente gli esami statali, ottenendo il diploma di studi secondari. Un altro esempio di “Ripresa e Resilienza”.