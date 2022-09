news

Papa Francesco dedica il mese di settembre alla preghiera per l’abolizione della pena di morte. Il video

Ci sono molte ragioni per dire "NO" alla pena di morte. Non è giusta, perché "non offre giustizia alle vittime, ma alimenta la vendetta. Ed evita ogni possibilità di rimediare a un eventuale errore giudiziario". È moralmente inadeguata, perché "distrugge il dono più importante che abbiamo ricevuto, la vita". E, come ci ricorda Francesco, "alla luce del Vangelo, la pena di morte è inammissibile". Non restiamo indifferenti alle leggi che, in alcune parti del mondo, consentono ancora la pena di morte: uniamoci all'appello del Santo Padre condividendo questo video.