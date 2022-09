news

Al funerale di Suor Maria de Coppi, una delegazione di Sant'Egidio si è unita al dolore e alla preghiera dei tanti mozambicani accorsi per ricordarla

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Si è svolto nella missione comboniana di Carapira il funerale di suor Maria De Coppi, le religiosa comboniana uccisa pochi giorni fa durante un attacco jihadista a Chipete, nel Nord del Mozambico.



Tantissimi sono accorsi per partecipare, dalle diocesi di Nacala e Nampula, dove la religiosa ha prestato servizio per 60 anni. Tra di loro, anche una delegazione della Comunità, presente in quella zona da tanto tempo, ed oggi particolarmente impegnata nel lavoro di accoglienza agli sfollati dalle regioni più colpite dal terrorismo.



Molta commozione fra la gente, fra i tanti che hanno conosciuto Suor Maria per il suo lavoro con i più poveri, soprattutto per le donne e le giovani. L'attacco in cui ha perso la vita ha creato una nuova ondata di sfollati che fuggono non solo da Chipete ma da tutta la zona circostante.



APPROFONDIMENTI

Zuppi: questa morte sia seme di pace e di riconciliazione (AVVENIRE)