Inaugurazione giovedì 22 settembre della mostra DIS/INTEGRATION. Il Museo Laboratorio di Sant’Egidio all'Accademia d'Ungheria a Roma

Palazzo Falconieri, via Giulia 1, ore 19

Gli artisti dei Laboratori d’Arte di #SantEgidio + #CésarMeneghetti

Giovedì 22 settembre alle ore 19 presso Palazzo Falconieri a Roma verrà inaugurata la mostra DIS/INTEGRATION, incentrata sui temi delle fragilità e delle disuguaglianze, dell'accoglienza e dell’integrazione, nonché su questioni di attualità come le #migrazioni e i conflitti con le loro tragiche conseguenze. Sarà possibile visitare la mostra fino al 28 ottobre dal lunedì al venerdi dalle 9:30 alle 19:30.



La mostra, ideata e promossa da Alessandro Zuccari con i Laboratori d’arte della Comunità di SantEgidio e l’artista César Meneghetti, è stata presentata fra dicembre e gennaio al Rettorato della Sapienza di Roma e ora approda nella prestigiosa e centrale sede dell’Accademia di Ungheria.



Le opere in mostra, realizzate da artisti e artiste con disabilità, suggeriscono un nuovo mondo possibile, mettendo in opera con ironia la loro verità e il loro pensiero, per offrire al pubblico proposte per un futuro comune e inclusivo in un tempo segnato dal disorientamento della pandemia

Disegni, dipinti, installazioni, collage di parole testimoniano l’efficacia imprescindibile della dimensione del laboratorio creativo, capace di attivare percorsi di liberazione dal silenzio. Attraverso l’arte si esprime così un pensiero talvolta nascosto e una visione del mondo che suggerisce un’alternativa attuabile e condivisibile grazie al passaggio “dall’io al noi”.