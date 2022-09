news

Un week-end con gli amici senza dimora e i bambini della Scuola della Pace nei boschi di Warwick, vicino New York

A distanza di 3 anni dall'ultima volta, poco prima che scoppiasse la pandemia, persone senza fissa dimora e alcuni bambini della Scuola della Pace si sono ritrovate per trascorrere un week-end a Warwick, a circa un’ora da New York.

Sono stati tre giorni intensi tra passeggiate nei boschi, raccolte di mele, e serate intorno al fuoco. Tante le occasioni di incontro e di amicizia, in cui c'è stato anche un momento per celebrare i trent’anni di pace in Mozambico e per pregare, con la Comunità, per l’Ucraina e tutti i paesi in Guerra.