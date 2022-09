appuntamento

A Padova il 27 Settembre dibattito sul tema della povertà in Veneto e presentazione della Guida DOVE

Alle ore 18 presso la Scuola della Carita, via San Francesco 61

La Comunità di Sant'Egidio promuove a Padova martedì 27 settembre alle ore 18.00 - insieme all'Associazione Elisabetta d'Ungheria,l'Associazione Amici della Comunità Papa Giovanni XXIII e l'Associazione Murialdo - un momento di rilfessione e dibattito sul tema della povertà, in particolare quella di strada, in Veneto.

Siamo convinti che la vicinanza fedele e amichevole a chi vive per strada sia un’occasione preziosa di riscatto, e a partire da essa è possibile trovare con fantasia e creatività, le soluzioni per costruire assieme una vita più umana per tutti.

Nel corso della conferenza, si presenta la quinta edizione della Guida DOVE Veneto, rivolta a chi ha bisogno di aiuto: poveri, anzaini, persone senza dimora. La Guida sarà diffusa all'inizio dell'inverno.Si tratta di uno strumento per orientarsii nel mondo della solidarietà, rivolto prima di tutto a chi ha bisogno di aiuto ma utile anche a tutti coloro che operano nel sociale.

Il programma dell'incontro

"Per una città solidale e inclusiva: risposte per chi vive per strada a Padova e in Veneto"

Intervengono

Giovanni Barbariol, Associazione Avvocato di strada

Suor Albina Zandonà, Cucine economiche popolari

Diego Soffia, Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII

Guido Turus, Associazione Murialdo

Gianpaolo Barbariol, Associazione Elisabetta d'Ungheria

Mirko Sossai, Comunità di Sant'Egidio