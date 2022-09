news

"Viva Los Ancianos" a Lima, una proposta di alleanza tra generazioni diverse

“Non abbandonarmi Signore, ora che sono vecchio” dice il Salmo 70. È questo il grido di tanti anziani che, negli anni, la Comunità ha saputo ascoltare e sostenere.

Con queste parole nel cuore, la Comunità di Sant'Egidio di Lima ha aperto, nel vecchio quartiere di Rimac, nella parrocchia di San Lázaro, un centro che accoglie ogni settimana circa 60 anziani, offrendo loro la colazione e cercando di rispondere alle difficoltà della loro vita. Alcuni di loro infatti vivono soli, hanno deficit della vista, o problemi a camminare, ma questo tipo di aiuto sta cominciando a cambiare le loro vite, anche perchè attorno a loro si ricostituisce una rete di sostegno di carattere familiare.

È stato così che si è dato vita al movimento “Viva Los Ancianos”: gli anziani sono coinvolti in una rete di amicizia e di reciproca solidarietà, condividono momenti di incontro e di preghiera, e sperimentano la gioia di sapere di non essere soli. Per i giovani della Comunità, la scoperta di avere in loro i migliori alleati per costruire un futuro con speranza, basato sull'amicizia e sulla solidarietà, rispondendo così alla cultura dello scarto.