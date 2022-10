news

La scelta per la pace. Il nuovo libro di Andrea Riccardi da oggi in libreria

Questo libro di Andrea Riccardi "la scelta per la pace", contiene una intensa meditazione sulla pace scandita attraverso più di trenta scene bibliche, da Caino e Abele alle parole di Gesù, e sono frutto di una lunga esperienza di impegno per la riconciliazione e il dialogo.

Di fronte ai conflitti in corso – le guerre in Ucraina e in Siria, le violenze in Mozambico, nel Sud Sudan, nei paesi del Centroamerica – i passi biblici che ispirano queste riflessioni invitano a soffermarsi sugli eventi drammatici e minacciosi che ci riguardano – anche se non sempre lo comprendiamo – sempre più da vicino.

La Parola di Dio, nei percorsi della storia, indica vie di speranza e ricorda che il Signore non è lontano ma è un Dio che partecipa al dolore e protegge il mondo dalle forze del male, la cui espressione più tragica è la guerra. La Scrittura aiuta a riscoprire anche il legame tra i popoli, e soprattutto la responsabilità affidata a tutti – e ai cristiani in particolare – di essere operatori di pace.

CONSULTA L'INDICE DEL LIBRO