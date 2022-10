news

Grégoire Ahongbonon: "Se vogliamo la pace, non dimentichiamo i più poveri, le persone con malattie mentali"

In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Il 10 ottobre si celebra la Giornata Mondiale della Salute Mentale. Con l'occasione riproponiamo un'intervista video a Grègoire Ahongbonon, realizzata nel 2019 all'Incontro di Preghiera per la Pace di Madrid. Ahongbonon è considerato “il Basaglia africano”, perchè esattamente come Franco Basaglia, lo psichiatra italiano ispiratore della legge di riforma del sistema psichiatrico italiano del 1978, ha ridato la libertà a tanti malati psichici, realizzando centri di accoglienza e di terapia in diversi paesi africani.