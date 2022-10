news

La Scuola della pace di Milano compie 30 anni

A Milano, nel cuore del quartiere cinese della città, si sono festeggiati i 30 anni della Scuola della Pace. Iniziata, nel 1992 dall'incontro con bambini e famiglie per lo più di origine cinese, la Scuola della Pace è oggi ospitata nella scuola primaria di via Giusti dove, per l'occasione, sono stati anche inaugurati nuovi spazi e l'orto didattico che serviranno per le future attività.

Presenti tanti giovani, insieme a genitori e insegnanti, ma anche adulti e ragazzi di seconda generazione, che hanno frequentato la Scuola della Pace negli anni '90. Tutti insieme si sono ritrovati per celebrare questo anniversario, una festa nel segno dell'impegno per una città inclusiva dei tutte le sue componenti etniche e culturali.