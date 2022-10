news

30 anni di pace in Mozambico: in un breve video, le celebrazioni per i 30 anni di pace promosse dalle Comunità di Sant'Egidio in tutto il Paese

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Il 30mo anniversario della pace in Mozambico è stato occasione di una vasta mobilitazione delle Comunità di Sant'Egidio mozambicane. "In tutti i distretti e le città del Paese - racconta Nelson Moda in questo breve video - le Comunità hanno organizzato grandi eventi: momenti di festa e manifestazioni per celebrare la pace, per riflettere sui problemi del presente e riaffermare il nostro impegno, per dire che, con il dialogo - la pace è sempre possibile".