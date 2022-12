appuntamento

Il Grido della Pace a Torino. Casa Teatro Ragazzi. Corso Galileo Ferraris 266, ore 18

Quest'anno l'incontro internazionale di Preghiera per la Pace delle religioni mondiali nello Spirito di Assisi, che ha avuto come titolo "Il Grido della Pace" - Religioni e Culture in dialogo, si è svolto a Roma da domenica 23 a martedì 25 ottobre



L'evento ha raccolto le attese di pace di popoli e culture, in un tempo segnato dal tragico ritorno della guerra in Europa, che sta causando tante vittime e tanta distruzione. C'è bisogno di inviare un forte messaggio di speranza e di fiducia nel futuro.

Oggi lo “spirito di Assisi”, che è spirito di dialogo e amicizia capace di coinvolgere leader religiosi, politici e gente comune nella costruzione della pace a ogni latitudine, appare sempre più necessario.



Su questo si sono confrontati leader religiosi e rappresentanti dei popoli e delle culture di ogni parte del mondo nei tre giorni di convegno che si è tenuto al Centro Congressi La Nuvola, e si è concluso con la Preghiera per la Pace al Colosseo insieme a Papa Francesco.



Il Comitato Interfedi della Città di Torino e il Comitato diritti umani della Regione Piemonte si uniscono alla Comunità di Sant'Egidio per condividere l'impegno per la pace che nasce dalle diverse tradizioni religiose ed offrire alla città un gesto di responsabilità e di concordia per la pace.



Anche i responsabili delle diverse comunità religiose presenti a Torino sottoscriveranno l'appello di pace di Roma, unendosi ai leaders delle religioni mondiali.



L'appuntamento aperto a tutti è per sabato 26 novembre alle 18.30 alla Casa del Teatro dei ragazzi e dei giovani in Corso Galileo Ferraris 266