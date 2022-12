news

Profughi: nuovi arrivi dal Libano con i corridoi umanitari

A Fiumicino 35 siriani - circa la metà minori

Sono arrivati questa mattina all'aeroporto di Fiumicino 35 rifugiati siriani con un volo da Beirut grazie ai corridoi umanitari promossi da Comunità di Sant'Egidio e FCEI in accordo con i ministeri dell'Interno e degli Esteri. Tra i profughi, provenienti dai campi della Bekaa e di Tel Abbas, circa la metà sono minori che non frequentavano la scuola. Ad accoglierli in Italia, oltre a Sant'Egidio e alle Chiese protestanti, saranno la diocesi di Siena e Operazione Colomba in diverse regioni italiane. Alcuni nuclei saranno invece ospitati da famiglie siriane, arrivate in Italia con i corridoi umanitari, che si sono integrate e sono ora in grado di accogliere i parenti.

