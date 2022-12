news

A New York, con Sant'Egidio, la tradizionale celebrazione del Thanksgiving, è una festa per tutti

Lo scorso 24 novembre, la Comunità di Sant'Egidio di New York ha celebrato il tradizionale Giorno del Ringraziamento con molti amici di diversa provenienza: amici di strada di lunga data, immigrati dal Venezuela e dal Burkina Faso.

Finalmente ci si è potuti riunire di persona dopo la pandemia. E per festeggiare non poteva mancare il tradizionale tacchino e altri cibi tipici su tavole splendidamente decorate.

La Chiesa dell'Epifania, dove la Comunità si riunisce regolarmente per la preghiera, ha accolto la festa e molti si sono uniti per aiutare a passare del tempo insieme in modo caloroso e ospitale.

Mentre si svolgeva la festa, altri gruppi della Comunità sono andati alle stazioni dove di solito vengono portate le cene itineranti per raggiungere quelli che non potevano venire, perchè fosse festa per tutti, senza dimenticare nessuno.