News dall'Argentina: L'incontro di dialogo e preghiera "Il Grido della pace" e l'anniversario della Comunità nella cattedrale di Buenos Aires

Anche nella città di Buenos Aires si è svolto l’Incontro Interreligioso il “Grido della Pace”, dove i leader delle principali religioni e confessioni cristiane dell’Argentina hanno pregato insieme per la pace, nello Spirito di Assisi. All’incontro hanno partecipato inoltre numerosi Giovani per la Pace.



A novembre è stata anche l’occasione per celebrare la Liturgia per il 54° anniversario della Comunità nella Cattedrale Metropolitana, presieduta dal cardinale Mario Poli. "Benvenuta cara Comunità di Sant'Egidio, questa è la vostra casa", ha sottolineato il cardinale.



Alla fine un brindisi nella nuova casa della Comunità nella piazza adiacente alla Cattedrale Metropolitana.