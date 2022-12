news

L'appello al presidente Biden perchè fermi le esecuzioni "Il momento è adesso!"

Ieri sera, durante la manifestazione di “Città per la vita”, che si è svolta davanti al Colosseo per l’abolizione della pena di morte nel mondo, il presidente della Comunità di Sant’Egidio, Marco Impagliazzo, ha lanciato con queste parole un forte appello al presidente degli Stati uniti, Joe Biden, per una moratoria e una commutazione delle condanne nelle prigioni federali: “Solennemente, con la forza che viene dal Colosseo e da oltre 2500 città del mondo, la Comunità di Sant'Egidio lancia un appello al Presidente Biden: assumere la guida morale per commutare tutte le condanne a morte delle persone che si trovano nel braccio della morte federale negli Stati Uniti, dichiarando una moratoria ufficiale delle esecuzioni. È tempo di farlo. La sua guida può aiutare il Congresso a compiere i passi necessari per l'abolizione della pena di morte negli Stati Uniti a livello federale. Questo è il momento!”.



«Biden guidi lo sforzo per la moratoria. È il momento di mettere al bando il boia» Avvenire, 1 dicembre 2022