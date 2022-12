appuntamento

Mercatino Natalizio e Concerto Gospel per sostenere il programma DREAM di Sant'Egidio. Via Lanzone 13, dalle ore 14

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Domenica 4 dicembre in via Lanzone 13 due appuntamenti imperdibili per sostenere DREAM - il progetto di cura dell'AIDS e della malnutrizione in Africa:



Dalle 14 MAMMAFRICA - mercatino natalizio con vestiti, borse, oggetti, decorazioni natalizie preparate con tessuti africani

Alle 17 ONE SOUL GOSPERL CHOIR - un meraviglioso concerto gospel