Regala un giocattolo nuovo alle bambine e ai bambini ucraini. Un'iniziativa dei Giovani per la Pace. Guarda il video

Regala un giocattolo nuovo alle bambine e ai bambini ucraini.

Sei a Roma? Il Natale non è finito, in Ucraina il Natale si festeggia il 7 gennaio. E i Giovani per la Pace di Sant'Egidio vorrebbero che tutti i bambini possano vivere un Natale di gioia, e ricevere un bel regalo.

Si possono portare i giocattoli, nuovi, alla Città eco-solidale, in Via del Porto Fluviale 2, dal 27 al 30 dicembre, dalle 9:00 alle 13:00.

Il 29 dicembre anche il pomeriggio dalle 16:00 alle 19:00.

GUARDA IL VIDEO