news

Pace in tutte le terre: all'inizio del nuovo anno, le parole di papa Francesco alla Comunità sono un incoraggiamento a proseguire nell'impegno per la pace

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Con affetto oggi Papa Francesco, alla fine dell’Angelus, si è rivolto alla Comunità riunita in piazza San Pietro con cartelli e striscioni che ricordavano i paesi del mondo segnati da guerre e conflitti, a partire dall’Ucraina.

“Saluto e ringrazio - ha detto Francesco – i numerosi amici della Comunità di Sant’Egidio, venuti anche quest’anno a testimoniare il loro impegno per la pace in tutte le terre, qui e in molte città del mondo. Grazie cari fratelli e sorelle di Sant’Egidio!”.

Un caloroso applauso ha accolto le parole del papa, in segno di ringraziamento per questo incoraggiamento e a ribadire il nsotro impegno a proseguire nel tracciare sentieri di pace ovunque ce ne sia bisogno.

Guarda il video