La Comunità di Sant'Egidio di Palermo ricorda con affetto fratel Biagio Conte, uomo di preghiera e amico dei poveri

La Comunità di Sant'Egidio di Palermo ricorda con affetto fratel Biagio Conte, morto il 12 gennaio. Uomo di Dio e amico dei poveri, era il fondatore della Missione Speranza e Carità, luogo di preghiera e di accoglienza che ospita quasi mille uomini e donne senza casa, in condizione di povertà, di solitudine o di malattia.

La Comunità di Sant’Egidio si unisce al dolore della Missione e alla preghiera dei tanti che hanno goduto del suo sorriso.

Da oltre 20 anni tra la Comunità e la Missione è nata un amicizia che e cresciuta nel tempo e ci ha uniti nel servizio a chi vive per strada. Non poche sono state le occasioni di collaborazione e di sostegno che hanno contraddistinto questo lungo legame.

Papa Francesco, che nel 2018 aveva visitato la Missione fermandosi a pranzare con i poveri accolti, ha ricordato Biagio definendolo “un discepolo di Cristo che ha acceso una fiamma d’amore nella città di Palermo”.