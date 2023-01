news

Sant'Egidio, il sostegno della LAV al programma "Viva gli Anziani". Conferenza stampa il 19 gennaio, alle 11,30 in Via di San Gallicano 25a

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Si rafforza la rete di protezione, che da anni il programma “Viva gli Anziani” costruisce per dare risposte ai bisogni e alle necessità della popolazione over80 di diversi quartieri di Roma. Grazie a una nuova sinergia, che unisce l’attenzione verso i più fragili all’amore per gli animali, i volontari LAV sostengono gli anziani nelle cure ai loro animali domestici, ad esempio facendosi carico delle spese veterinarie, della consegna di cibo o garantendo uscite all’aperto quando gli anziani proprietari non sono in grado di farlo.



I primi risultati e i futuri sviluppi di questa collaborazione, che consente ai beneficiari di continuare ad avere il proprio animale accanto anche nelle situazioni di difficoltà, verranno illustrati in conferenza stampa da Paolo Impagliazzo, segretario generale della Comunità di Sant’Egidio, e Gianluca Felicetti, presidente LAV, giovedì 19 gennaio, alle 11.30 presso la sede del programma Viva gli Anziani, in via di San Gallicano 25a.