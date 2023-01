news

Oggi in Cina e in altri paesi dell'Asia si celebra il Capodanno: tanti auguri dalla Comunità di Sant'Egidio!

Il 22 gennaio 2023 in tutto il mondo si festeggia il Capodanno lunare, conosciuto anche come Festa di Primavera o capodanno cinese. Si tratta della festa tradizionale più importante dell’anno in molti paesi dell'Asia orientale.



Tanti auguri a tutti gli amici di Cina, Corea, Vietnam, Mongolia, Nepal, Laos e a tutte le comunità asiatiche che festeggiano il capodanno lunare!



2023 - Anno del Coniglio