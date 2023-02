news

YOUTH PEACE PILGRIMAGES: i giovani del Sud Sudan, con Sant'Egidio, il Consiglio ecumenico delle Chiese e altri organismi cristiani, attendono papa Francesco chiedendo pace e riconciliazione

In preparazione della storica visita ecumenica di Papa Francesco, dell'Arcivescovo di Canterbury e del Moderatore della Chiesa Scozzese in Sud Sudan dal 3 al 5 febbraio, la Comunità di Sant'Egidio ha organizzato, insieme al Consiglio delle Chiese del Sud Sudan, e Anataban, dei pellegrinaggi ecumenici di pace per i giovani - “Youth Peace Pilgrimages”- YPP - che a Juba hanno riunito centinaia di giovani appartenenti a tutte chiese cristiane del Sud Sudan.



Nell'evento inaugurale guidato dai leader giovanili, i giovani hanno pregato cantato e ballato per la pace, desiderosi di superare le differenze nello spirito della visita ecumenica: "Prego perché tutti siamo uno" è lo slogan scelto dai giovani, che hanno condiviso poesie per la pace e drammi sul superamento delle sfide del tribalismo nel Paese.



Sant'Egidio è onorata di sostenere questo evento unico nel suo genere in Sud Sudan e continuerà a lavorare per la pace in Sud Sudan attraverso la Rome Initiative, come viene chiamata l'azione di pace intrapresa da Sant'Egidio.