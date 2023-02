news

Il 55° anniversario della Comunità di Sant'Egidio. TESTI, VIDEO E FOTO

In occasione del 55mo anniversario, il 9 febbraio 2023 la Comunità di Sant'Egidio si è ritrovata nella cattedrale di Roma, la basilica di san Giovanni in Laterano, per una liturgia eucaristica di ringraziamento.

Le parole dell'omelia del card. Matteo Maria Zuppi e il saluto del presidente, Marco Impagliazzo, hanno dato voce a un popolo poveri e di amici dei poveri, raccolto nella preghiera e nella gioia.

Omelia del card. Matteo Maria Zuppi

Il saluto del presidente di Sant'Egidio, Marco Impagliazzo