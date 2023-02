news

Terremoto: bene la decisione USA di sospendere le sanzioni alla Siria per permettere l'arrivo di aiuti

Comunicato Stampa

La Comunità di Sant’Egidio esprime la propria soddisfazione per la decisione degli Stati Uniti di revocare temporaneamente alcune delle sanzioni imposte nei confronti di Damasco e per l’annuncio di un primo pacchetto di aiuti a sostegno delle vittime del devastante terremoto in Turchia e Siria. Un appello in questo senso era stato diramato dalla Comunità il 7 febbraio LEGGI

Mentre il bilancio dei morti continua ad aumentare e si aggravano le condizioni di vita dei sopravvissuti, Sant’Egidio auspica una risposta solidale da parte di altri paesi e dell’intera comunità internazionale e rilancia la sua raccolta fondi per sostenere, attraverso le comunità cristiane in Siria, le popolazioni delle regioni di Aleppo e Idlib, già provate da 12 anni di guerra.