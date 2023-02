appuntamento

A Bruxelles il 26 Febbraio manifestazione per la pace in Ucraina

Sant'Egidio co-organizza la Manifestazione per la pace, dal titolo “Europe for peace”, che si tiene a Bruxelles con appuntamento alle ore 13 di domenica 26 febbraio 2023, un anno dopo l'inizio della guerra, con lo stesso slogan sotto il quale decine di migliaia di persone si sono radunate a Roma il 5 novembre dello scorso anno.

Questa manifestazione chiede un cessate il fuoco e una soluzione negoziale al conflitto in Ucraina. Sant'Egidio condanna l'invasione russa di un anno fa.



Sant'Egidio ospita anche molti rifugiati e invia aiuti umanitari in Ucraina, che vengono distribuiti dalle nostre comunità locali ai più bisognosi. Il popolo ucraino sta attualmente soffrendo molto a causa della guerra.



Temiamo la logica della guerra che ha attanagliato l'Europa e che ci sta trascinando sempre nel conflitto.



In risposta ai ripetuti appelli di Papa Francesco, chiediamo alle parti in conflitto di deporre le armi e lavorare per una soluzione negoziata.



Con questa manifestazione esprimiamo il nostro orrore per la guerra e vogliamo sostenere la volontà di pace delle persone, delle famiglie e delle nazioni.