Una mensa per i più poveri inaugurata a Bogotà

A seguito di un accordo tra il Vicariato dell'Immacolata Concezione, la parrocchia di San Victorino e Sant'Egidio, è stata inaugurata la scorsa domenica a Bogotá, la capitale della Colombia, la mensa dei poveri San Victorino, un nuovo luogo di accoglienza per i poveri gestita dalla Comunità.

Situata nel cuore della città, in una zona caratterizzata dalla presenza di diverse povertà e forme di violenza, questa mensa vuole essere un segno di speranza e di pace.

Decine di amici di strada sono stati gli ospiti d'onore alla cerimonia di inaugurazione, che ha aperto ufficialmente la mensa, con la benedizione de parroco, la presenza di donatori e di tanti amici della Comunità.

Un segno di misericordia che si colloca significativamente nel cuore della Quaresima e che realizza un sogno nato in tanti colombiani che fanno parte di Sant'Egidio di umanizzare Bogotà - una città grande e complessa, nota per la bellezza del suo centro storico, ma anche teatro di un preoccupante aumento della violenza e della microcriminalità e dell'approfondirsi del divario tra ricchi e poveri. La mensa di sant'Egidio rappresenta, in questo contesto, uno spazio di pace.