Dieci anni di scuola di italiano a Trieste, dieci storie di migranti raccontate in un libro intitolato "Il mare non si ferma con le dita". Aula Baciocchi - Università di Trieste, ore 17.30

Dieci anni di scuola di italiano a Trieste, dieci storie di migranti raccontate in un libro intitolato "Il mare non si ferma con le dita" (ed. Luglio), a cura di Anna Vinci. La Comunità di Sant'Egidio celebra questo anniversario e presenta il volume mercoledì 22 marzo alle ore 17.30 all'Aula Baciocchi dell'Università di Trieste, in via Baciocchi 4. Alla presentazione sarà inoltre possibile acquistare il testo, frutto di una collaborazione tra studenti e insegnanti volontari di Sant'Egidio.

Foto di Andrea Lasorte