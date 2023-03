Presentazione a Firenze della guida 'Dove dormire, mangiare e lavarsi'. Guida per i senza fissa dimora, via Portinari 5, ore 17

Mercoledì 22 marzo 2023, alle ore 17, in via Portinari 5 a Firenze viene presentata la guida 2023 "Dove dormire, mangiare, lavarsi", alle ore 17, presso l'auditorium della Fondazione CR, realizzata dalla Comunità di Sant'Egidio per i senza fissa dimora, per quanti sono in stato di necessità, per operatori e volontari alla ricerca di informazioni utili sui servizi che si possono trovare a Firenze.

Alla presentazione intervengono Serena Fabbrini (Comunità di Sant'Egidio), Sara Funaro (assessore del Comune di Firenze al Welfare, Immigrazione ed Educazione), don Marco Zanobini (chiesa dei Santi Fiorentini) e il Dott. Guido Guidoni, Direttore dell’Unità Funzionale Complessa Dipendenze della Zona Fiorentina Nord-Ovest.