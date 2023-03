Presentazione della Missione Umanitaria e di Pace per la popolazione ucraina. Sala Aldo Moro MAECI, ore 17

Venerdì 24 marzo, alle 17:00, presso la Sala Aldo Moro del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ha luogo la conferenza stampa di presentazione della Missione Umanitaria e di Pace organizzata dai frati minori conventuali, dalla Cooperativa Auxilium, dalla Comunità di Sant’Egidio e dalla FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio), per portare aiuti e solidarietà alla popolazione ucraina colpita dalla guerra.

Alla presentazione della missione partecipano il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, il francescano padre Enzo Fortunato, il fondatore della Cooperativa Auxilium, Angelo Chiorazzo, il presidente della Comunità di Sant’Egidio, Marco Impagliazzo, e Giancarlo Viglione della FIGC.

La missione umanitaria partirà da Roma alla volta di Leopoli per incontrare le famiglie e i bambini orfani ucraini, le autorità civili e religiose, ma soprattutto per distribuire gli aiuti donati dai semplici cittadini e dai partner coinvolti. Durante la conferenza stampa verrà presentato il programma del viaggio e i beni che verranno distribuiti. Si tratta di un segno di amicizia e di vicinanza al popolo ucraino afflitto dalla guerra.

Approfondimenti