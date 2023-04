Promossa dai frati conventuali, Cooperativa Auxilium, Sant'Egidio e FIGC

Si è conclusa la Missione umanitaria "L'Italia scende in campo per la Pace" in Ucraina, promossa dai frati conventuali, Cooperativa Auxilium, Comunità di Sant'Egidio e FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio), per offrire solidarietà e assistenza alla popolazione colpita dalla guerra. Durante questi giorni siamo stati Leopoli, Irpin, Bucha, Kiev e Fastiv, dal 27 al 31 marzo. Sono stati distribuiti generi di prima necessità, vestiti, farmaci, generatori elettrici e il materiale sportivo ufficiale della Nazionale di calcio (24.000 capi donati dalla FIGC presieduta da Gabriele Gravina) a migliaia di bambini, ragazzi, persone ferite e famiglie che hanno perso tutto a causa della guerra.



Nelle immagini la missione a Leopoli, Kiev e Irpin, dove sono stati consegnati palloni, magliette e capi d'abbigliamento nelle nostre Scuole della Pace.