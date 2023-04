Un dono speciale per Papa Francesco da parte dei bambini ucraini

"Aspettiamo la data della pace in questo anno": la frase scritta su un calendario donato al Papa dai bambini di una scuola di Fastiv, città a 70 km da Kiev, ha commosso Bergoglio che in più occasioni ha rivolto appelli per la fine del conflitto in Ucraina e per lo stop a tutte le guerre.



Il Papa ha ricevuto il dono nella Casa di Santa Marta dalla delegazione rientrata nelle scorse settimane dalla missione umanitaria in Ucraina. Erano presenti Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant’Egidio, Padre Enzo Fortunato, dei frati minori conventuali, Angelo Chiorazzo, fondatore della Cooperativa Auxilium, e Gabriele Gravina, Presidente della FIGC.



Durante l'incontro, la delegazione ha mostrato al Santo Padre video e foto della missione e portato il messaggio di affetto e sofferenza dei bambini e della comunità ucraina sotto assedio. Durante il colloquio, il Papa si è soffermato molto a parlare della brutalità della guerra e della violenza che vivono le popolazioni sottolineando come "non bisogna abituarsi alla guerra, è necessario continuare a fare missioni umanitarie per aiutare chi soffre”.