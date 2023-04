Domenica 16 aprile, si celebra la Pasqua ortodossa e dell'Oriente cristiano, con centinaia di profughi accolti dalla Comunità

Alle 12 solenne preghiera a Santa Maria in Trastevere, seguita da un pranzo di solidarietà con la partecipazione di ACEA

Domenica 16 aprile, alle 12, nella basilica di Santa Maria in Trastevere si tiene una solenne preghiera in occasione della Pasqua ortodossa, presieduta da padre Andriy Vakhruschev. Alla celebrazione partecipano centinaia di profughi ucraini accolti dalla Comunità dall’inizio della guerra, per lo più donne con bambini, ma anche altri cristiani di fede ortodossa, tra cui rifugiati provenienti dalla Siria e dall’Iraq, giunti in Italia grazie ai corridoi umanitari.



Dopo la preghiera tutti si recheranno nei locali della Casa dell’amicizia di Sant’Egidio, in via di San Gallicano 25a, per un pranzo solidale, organizzato con ACEA, grazie al contributo del suo CRA aziendale. All’organizzazione del pranzo e al suo svolgimento parteciperanno, insieme agli studenti della Scuola di lingua e cultura italiana della Comunità, i dipendenti di ACEA, in qualità di volontari.