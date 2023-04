Il Primo Ministro della Repubblica del Burundi, Gervais Ndirakobuca, in visita alla Comunità di Sant'Egidio

Sabato 22 aprile il Primo Ministro della Repubblica del Burundi, Gervais Ndirakobuca, ha visitato il monastero di Sant'Egidio a Trastevere, incontrando una delegazione della Comunità. Durante l'incontro è stata rievocata la lunga storia di amicizia della Comunità di Sant'Egidio con il Burundi, risalente alla metà degli anni Novanta, quando proprio nel monastero di Sant'Egidio vennero compiuti i primi passi del dialogo per porre fine alla guerra civile che insanguinava il paese. È stata anche illustrata l'azione delle Comunità di Sant'Egidio presenti in Burundi ed attive a favore delle parti più fragili della popolazione, come anche le attività di Sant'Egidio a favore della risoluzione dei conflitti in Africa.