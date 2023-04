Il Sottosegretario agli Esteri Silli in visita alla Scuola della Pace della Boca a Buenos Aires

Durante la sua visita ufficiale in Argentina, il Sottosegretario agli Esteri del governo italiano, Giorgio Silli, ha voluto visitare la Scuola della Pace della Boca, accompagnato dall'Ambasciatore italiano in Argentina, Fabrizio Lucentini. Ha espresso grande apprezzamento per il lavoro svolto dalla Comunità con i minori in Africa, il programma Bravo e le adozioni internazionali. È stato accolto dai bambini che gli hanno regalato un manifesto di benvenuto in italiano, che ha promesso di esporre nel suo ufficio a Roma.