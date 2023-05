Con Sant'Egidio, un primo maggio 2023 all'insegna della solidarietà e dell'inclusione

Il 1° maggio, in diverse città italiane, la Comunità di Sant’Egidio trascorre la Festa del Lavoro insieme a chi - per la crescita della povertà - ha urgente bisogno di un segnale di speranza. Tra le iniziative a Roma, nei diversi quartieri in cui la Comunità è presente, si sono svolti pranzi e feste solidali, alla mensa di via Dandolo con senza fissa dimora e anziani, alla “Villetta della Misericordia” all'interno del Policlinico Gemelli, dove le persone che dalla vita in strada riescono a integrarsi trovando accoglienza notturna, ascolto e cure, una casa e un lavoro, e in tanti quartieri della periferia romana.



Pranzi e feste con i più poveri sono stati organizzati anche a Padova, Messina, Bologna, Aversa e Napoli, come si può vedere dalle immagini. Questa è un’occasione per centinaia di volontari, persone senza dimora, immigrati e anziani in tutta Italia di vivere insieme la festa del Primo Maggio e di costruire una cultura di solidarietà e pace.

VIDEO