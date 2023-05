A Iringa in Tanzania, si festeggiano i 20 anni del programma DREAM

Nel centro di diagnosi e cura che è riferimento per una vasta area del paese africano

Durante la prima settimana di maggio, una delegazione di Sant'Egidio da diverse città italiane ha visitato il centro Dream di Iringa, una piccola città a sud della capitale amministrativa del paese, Dodoma. La lunga strada che unisce le due città permette di ammirare la bellezza della campagna tanzaniana, con i suoi villaggi sparsi, mandrie di mucche e vastissimi campi di girasoli. A causa delle tensioni tra Russia e Ucraina, infatti, la produzione locale di olio di semi di girasole è stata incentivata per ridurre la dipendenza dalle importazioni.



Iringa è una piccola città che consente di spostarsi facilmente a piedi ed ospita il Centro Dream, gestito dalla Comunità di Sant'Egidio in collaborazione con le suore della Consolata di Torino. Il centro comprende una clinica al piano terra e un laboratorio di analisi al primo piano, che riceve campioni di sangue da tre diverse regioni per condurre analisi e offre cure a circa 2.100 pazienti affetti da HIV/AIDS. Il centro si è affermato come punto di riferimento nella lotta contro questa malattia nella regione centrale della Tanzania. Il suo laboratorio è il più grande della zona e svolge un ruolo fondamentale nell'analisi dei campioni di carica virale e altre analisi diagnostiche.



Le foto che pubblichiamo si rifriscono ai festeggiamenti relativi al 20mo anniversario di DREAM in Africa celebrato nel centro..