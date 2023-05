A Trieste per parlare di Corridoi umanitari e vie legali di ingresso in Italia. Teatro Chiesa Santa Maria Maggiore - Via del Collegio 6, ore 14:30

«Dobbiamo concentrare i nostri sforzi su coloro che necessitano di internazionale fornendo loro reali alternative al mettersi nelle mani dei criminali», scrive Ursula von der Leyen nella lettera all’Italia all’indomani della strage di Cutro, sottolineando che «offrire percorsi legali e sicuri attraverso corridoi umanitari offre un cruciale contributo» e mettendo a disposizione «mezzo miliardo per reinsediamenti e corridoi umanitari per accogliere almeno 50mila persone».



L’incontro racconterà le esperienze dei corridoi umanitari e di altre vie complementari di ingresso legali per persone con bisogno di protezione internazionale.



Nell’ambito del progetto “EU-Passworld: widening complementary pathways in connection with community sponsorship”, co-finanziato dalla Commissione Europea



Introduce e modera: Oliviero Forti (Caritas Italiana)



Keynote speech: S.E. Sig.ra Elissa Ann GOLBERG, Ambasciatrice del Canada in Italia in dialogo con Shannon Phoman, Caritas Europa Policy and advocacy Unit Director



Corridoi umanitari e prospettive di community sponsorship con



Cecilia Pani, Comunità di Sant’Egidio

Gaia Pietravalle, Arci nazionale

Federica Brizi, Federazione delle Chiese evangeliche in Italia



Corridoi lavorativi con



Marina Brizar, Talent Beyond Boundaries

Monica Molteni, Consorzio Communitas

Ing. Massimo Marchettini e Ing. Amanullah Tarin, Technital Spa Verona



Corridoi universitari con



Giorgia Corò, Diaconia Valdese

Elisa Raveglia, Università Bocconi



Ricongiungimento famigliare con



Andrea Pecoraro, UNHCR Italia