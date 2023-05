Insieme alla Comunità di Sant'Egidio di Londra per far sentire chiunque, per un giorno, un re o una regina

Lo scorso 6 maggio in Gran Bretagna, si è celebrata l'incoronazione di re Carlo III nell'Abbazia di Westminster, la prima dopo 70 anni e, per celebrare l'occasione, si è voluta istituire una giornata dedicata al volontariato chiamata "Big Help Out". Hanno aderito sei milioni di persone con 30 mila eventi in tutto il Paese. Ogni anno, le comunità di tutto il Regno Unito e del Commonwealth lo festeggeranno l'8 maggio.

Anche la Comunità di Sant'Egidio di Londra ha colto l'opportunità offerta dal "Big Help Out" per organizzare un evento speciale per gli anziani e i senzatetto che altrimenti non avrebbero potuto partecipare alle feste di strada e agli eventi comunitari che si svolgono in altre parti della città. L'evento, chiamato "Our Cup of High Tea", si è tenuto nella navata della storica e bellissima chiesa di St. Cuthbert a Earl's Court, nella zona ovest di Londra.

Più di 40 volontari si sono riuniti per preparare e servire deliziosi panini, tè fresco, torte e oltre 120 focaccine fatte a mano. Hanno anche decorato la chiesa con festoni colorati, palloncini e persino una sagoma di cartone di Re Carlo III. La festa si è conclusa con un brindisi per tutte le Comunità del Regno Unito. Un ospite ha riassunto perfettamente l'evento, dicendo: "Ci siamo sentiti tutti re e regine".

"Our Cup of High Tea" è solo uno dei tanti modi in cui la Comunità di Sant'Egidio di Londra costruisce amicizie con i senzatetto, gli anziani e gli emarginati della città. Molti degli ospiti che hanno partecipato alla celebrazione, sono persone che la Comunità ha incontrato la sera nei luoghi dove i senza tetto trovano riparo per la notte, portando cibi e bevande calde, coperte e altri generi di conforto.