Il saluto di Papa Francesco ai rappresentanti del congresso panafricano "L'Africa tenderà le mani a Dio"

Il Papa al Regina Caeli ha salutato "i responsabili della Comunità di Sant'Egidio di venticinque paesi africani".



Si tratta di oltre cento rappresentanti che in questi giorni hanno partecipato a Roma al congresso panafricano "L'Africa tenderà le mani a Dio". Il 12 maggio si sono anche recati alle Fosse Ardeatine per rendere omaggio alle vittime dell'eccidio nazifascista compiuto durante la seconda guerra mondiale. Al pellegrinaggio, che si è aperto con un saluto del presidente di Sant'Egidio, Marco Impagliazzo, ha partecipato anche una delegazione di ucraini. Insieme hanno lanciato un appello per la pace e contro ogni forma di violenza.

(ANSA)