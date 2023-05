Nel condominio degli anziani di Sant'Egidio: "Ho lasciato una RSA per ritrovare la mia vita"

Una struttura che rappresenta un'alternativa agli istituti e alle RSA, dove gli anziani vivono in mini appartamenti nello stesso palazzo. Servizio di The Huffington Post

Il condominio protetto di Trastevere è una delle strutture di cohousing della Comunità di Sant'Egidio. Circa 30 ospiti autosufficienti abitano lì e combattono la solitudine, un grande fattore di rischio, condividendo interessi, compagnia ed esigenze quotidiane. Al quarto piano c'è invece la casa famiglia che ospita le persone con maggiori esigenze di cura in cui gli operatori della Comunità sono al lavoro 24 ore su 24. In questo modo anche gli ospiti degli altri tre piani, in caso di necessità, sanno che c'è sempre qualcuno pronto ad aiutare.

"Negli istituti spesso gli anziani vivono isolati, da soli - spiega Stefania Murari - e il nostro è un modello alternativo, replicabile ed economicamente sostenibile". E anche gli ospiti raccontano la loro esperienza e i loro sentimenti. Come la signora Sofia, che è arrivata dopo essere rimasta vedova, e il signor Alessandro che ha preferito lasciare una RSA, conoscere nuove persone e dedicarsi alla sua amata fisarmonica.

Il servizio di Gianvito Rutigliano su The Huffington Post.