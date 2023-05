Il ricordo dei senza dimora a Brno, nella Repubblica Ceca, presieduto dal vescovo mons. Pavel Konzbul

In occasione della festa dell’Ascensione del Signore, il vescovo di Brno, il Mons. Pavel Konzbul, ha presieduto la Santa Messa nella chiesa di San Michele Arcangelo a Brno, in Repubblica Ceca, per commemorare coloro che la Comunità ha incontrato negli anni per le strade della città e che, purtroppo, hanno perso la loro vita per la povertà, l'abbandono, le malattie di una vita troppo dura.

Durante questo momento di riflessione, tutti i presenti hanno avuto la possibilità di accendere una candela in memoria di una persona a loro vicina.