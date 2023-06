Intervista a Radio Anch'io

Intervistato da Radio Anch'io, il fondatore della Comunità di Sant'Egidio, Andrea Riccardi, interviene sulla difficile situazione in Ucraina e la missione di pace del card. Matteo Zuppi. "La situazione umanitaria è presa troppo poco in considerazione dal dibattito internazionale, se non per parlare delle atrocità".

Continuiamo a sostenere gli aiuti

all'Ucraina e ai profughi