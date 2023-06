Il ricordo nella preghiera di Jaime Aguilar, fratello carissimo di Sant'Egidio in Salvador, che si è spento a Roma per una grave malattia, circondato dall'affetto della sua famiglia e della Comunità

Il 10 giugno 2023, nella basilica di Santa Maria in Trastevere e nella Casa di Sant'Egidio a San Salvador, in tanti hanno partecipato al ricordo di Jaime Aguilar, fratello carissimo della Comunità del Salvador, che si è spento a Roma, dove ha vissuto gli ultimi nove mesi della sua vita, combattendo una grave malattia, circondato dal calore e dalla premura della sua famiglia e di tutta la Comunità.

"Credente e amico, appassionato della vita dei poveri - così lo ha ricordato don Marco Gnavi nella sua omelia - dalla seconda metà degli anni ’80 ha fatto tanto perché in Salvador, la sua terra, e in America centrale, in molti potessero scoprire la gioia del Vangelo e si potessero curare le ferite di questo continente con la compassione e la forza creativa dell'amore. Il Corpo del Signore sono gli uomini e le donne, i piccoli che costituiscono la sua famiglia. E di questo corpo Jaime è stato figlio e membro tanto amato. Si è nutrito della Parola e del pane di vita eterna, alla quale si affaccia oggi avendo avuto la grazia di riconoscere su questa terra il volto e lo sguardo di Gesù.

Mentre il suo corpo diveniva più debole ha sperimentato un'infusione di vita e di amore straordinaria, che lo ha visto sino alla fine servire i poveri e amare i fratelli con gioia".

Il nostro abbraccio è per lui, per la sua famiglia, per tutta la Comunità di Sant’Egidio di El Salvador.