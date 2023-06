Il 22 Giugno a Roma la preghiera "Morire di speranza", in memoria dei migranti che perdono la vita nei viaggi verso l'Europa

Presieduta dal card. Matteo Zuppi. Alle ore 18:30 nella Basilica di Santa Maria in Trastevere

Giovedì 22 giugno 2023 alle ore 18.30 nella Basilica di Santa Maria in Trastevere, In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, in questo tempo segnato dalla guerra in Ucraina, da molti altri conflitti e dalle crisi di varia natura che feriscono tanti popoli, si tiene

"Morire di speranza"

Preghiera in memoria di quanti perdono la vita nei viaggi verso l’Europa

Presieduta dal card. Matteo Zuppi

Promossa dalla Comunità di Sant’Egidio, insieme con Associazione Centro Astalli, Caritas Italiana, Fondazione Migrantes, Federazione Chiese Evangeliche in Italia, SIMN–Scalabrini Migration International Network, ACLI, Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, ACSE.



Partecipano alla veglia numerosi rifugiati e profughi, i parenti delle vittime, insieme a rappresentanti delle diverse confessioni presenti a Roma, con i loro fedeli.

La celebrazione viene anche trasmessa in streaming su www.santegidio.org e sulla nostra pagina Facebook