Anche a Pavia la guida "Come rimanere a casa da anziani". Un utile strumento per famiglie e caregiver

La presentazione alla vigilia della stagione estiva

La Comunità Sant’Egidio di Pavia ha presentato la guida “Come rimanere a casa da anziani”, realizzata per fornire agli anziani e alle loro famiglie tutte le informazioni sui servizi disponibili nel territorio pavese per vivere, in autonomia e sicurezza, a casa propria.

La guida è frutto del lavoro svolto nell’ambito del programma “Viva gli Anziani!”, avviato nell’estate del 2020 in due quartieri periferici della città, Rione Scala e Mirabello, per sostenere gli anziani soli durante la pandemia. Grazie al finanziamento della Fondazione Comunitaria della Provincia di Pavia, il programma è proseguito anche dopo la fine dell’emergenza pandemica ed oggi segue quasi 400 anziani, pari al 90% della popolazione over-75 dei due quartieri.

La guida è stata distribuita gratuitamente nelle edicole con il quotidiano “La Provincia Pavese” e si compone di oltre 100 pagine di suggerimenti e contatti per andare incontro alle necessità degli anziani. Alla presentazione hanno partecipato il prefetto Francesca De Carlini, l’assessore ai Servizi Sociali Anna Zucconi, il presidente della Fondazione Comunitaria Giancarlo Albini, oltre a molti operatori dei servizi socio-sanitari che hanno espresso particolare apprezzamento nei confronti di questo sussidio.

Primina Zucca, anziana collaboratrice del programma, ha portato la sua testimonianza: “A volte penso che mi dispiace di aver incontrato la Comunità di Sant'Egidio da anziana, perché ho meno forze e di fronte alle necessità del mondo vorrei fare di più. Poi ho capito che anche da anziani si possono fare tante cose, si può aiutare gli altri vicini e lontani, si può stare vicino a chi è solo, da anziana vedo le necessità attorno a me, ho aperto gli occhi anche su tante persone che hanno bisogno, e dove posso io aiuto”.

Molte richieste stanno arrivando alla Comunità per avere una copia della guida, a dimostrazione del bisogno di informazioni e sostegno per i tanti anziani che vogliono continuare a vivere in casa propria vincendo la solitudine e l’isolamento, che si fanno sentire più pesantemente nel periodo estivo. La versione online verrà messa a disposizione al più presto.