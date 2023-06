Un carico di medicine ha raggiunto le vittime del terremoto in Siria

All'indomani del terribile terremoto che ha colpito la Turchia e la Siria lo scorso mese di febbraio, la Comunità di Sant'Egidio ha lanciato una raccolta di fondi e di medicinali per l'invio di aiuti di emergenza insieme all'appello per la sospensione delle sanzioni. Per saperne di più

AIuti umanitari attraverso una delegazione all'indomani del sisma. Pochi giorni fa un carico di medicinali ha raggiunto la Siria per essere distribuito nelle strutture ospedaliere e gli ambulatori che si trovano nelle zone colpite dal terremoto. Oltre a questo primo carico di medicine è pronta una nuova spedizione di ausili ortopedici di cui c'è grave carenza.

La Comunità di Sant'Egidio è impegnata da anni nel sostegno delle popolazioni siriane colpite dalla guerra e più recentemente dal terremoto attraverso invio di aiuti umanitari che si sono realizzati nel sostegno alle diverse iniziative delle chiese presenti in Siria. Attraverso il nostro sostegno sono stati realizzati progetti di assistenza per bambini, anziani e famiglie al di là della loro appartenenza religiosa ed in particolare per il sostegno ai più vulnerabili nella zona di Aleppo e di Homs.

Continua ad aiutarci per sostenere le vittime del terremoto in SIria