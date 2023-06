"Essere comunità con i poveri, il carisma di Sant'Egidio". Visite e incontri in occasione della visita di Cristina Marazzi in Mozambico

Dal 21 giugno una delegazione della Comunità di Roma, guidata da Cristina Marazzi è in visita alle comunità di Sant’Egidio del Mozambico. La prima tappa è stata Maputo, dove sorgono i centri di cura del Programma Dream - che 21 anni fa ha compiuto qui i primi passi - e di Bravo!

La visita è proseguita alla Scuola della Pace del Polana Canico, una delle prime in Mozambico, e condividendo il servizio dei Giovani della Pace di Maputo con i poveri che vivono per la strada, molti dei quali sono ragazzi, con i quali la Comunità si incontra in un clima di amicizia e famiglia da 5 anni portando la cena, distribuendo vestiti e coperte e aiutandoli nelle loro necessità.

Il sabato si è tenuta un’assemblea con più di 200 persone delle Comunità di Maputo e Matola. Cristina Marazzi ha ricordato come lo Spirito inspiri l’unità della Comunità in tanti luoghi del mondo, rendendola una famiglia globale e quanto il Mozambico e la sua storia siano intrecciati fortemente con la vita di Sant'Egidio da 40 anni. Ricordando l’accordo di pace del 1992 per il Mozambico, firmato a Roma grazie alla mediazione di Sant’Egidio, ha rammentato che Sant’Egidio è una casa di pace nel mondo dove si vive fraternità e amicizia per tutti, una pace che ognuno è chiamato a costruire nel dialogo, l’amicizia e la solidarietà nelle proprie società. “Gesù si identifica nei poveri e ci invita ad incontrarlo nei luoghi di sofferenza e dolore delle nostre città. Essere comunità con i poveri - ha detto - è parte del carisma e dell’originalità di Sant’Egidio, che è una forza trasformatrice che può cambiare il mondo e costruire un mondo di pace”.