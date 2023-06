Sant'Egidio a settembre a Berlino, la città "dove i muri sono caduti" per portare "L'audacia della Pace"

Presentato l’incontro che dal 10 al 12 settembre riunirà i leader delle grandi religioni mondiali e della politica internazionale: attesi il cancelliere Scholz, il Grande Imam di Al Azhar Al Tayyeb e il Rabbino capo di Israele Lau

Dal 10 al 12 settembre 2023 si terrà a Berlino l’incontro internazionale “L’audacia della Pace. Religioni e culture in dialogo”, il trentasettesimo incontro nello spirito di Assisi promosso dalla Comunità di Sant’Egidio. Presentando il convegno in conferenza stampa insieme a Heiner Koch, arcivescovo di Berlino, e Christian Stäblein, vescovo della Chiesa evangelica di Berlino-Brandeburgo-Schlesische Oberlausitz, il presidente di Sant’Egidio Marco Impagliazzo ha annunciato la presenza del presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, del cancelliere Olaf Scholz e del presidente del Niger Mohamed Bazoum, accanto ai leader delle grandi religioni mondiali, come il Grande Imam di Al Azhar Al Tayyeb e il Rabbino Capo di Israele Meir Lau, e personalità della cultura da tutto il mondo. “Non sarà un vertice a porte chiuse, staccato dalla città, dentro a una ‘zona rossa’– ha sottolineato Impagliazzo –, ma un evento aperto alla città e alla gente, soprattutto ai più giovani. Vi parteciperanno migliaia di giovani provenienti da tutta Europa, oltre a moltissime scuole di Berlino”.



Impagliazzo ha spiegato che la scelta di Berlino, “la città dove un muro è caduto per la forza delle democrazie, del dialogo e della pazienza di ricostruire canali di pace”, è fondamentale e dà speranza in un tempo “in cui stanno risorgendo tanti muri e si creano polarizzazioni preoccupanti”. I partecipanti all’incontro “L’audacia della Pace”, ha concluso il presidente di Sant’Egidio, si interrogheranno su “quale possa essere il ruolo delle religioni nel mondo, non solo di fronte alla crisi ucraina, per abbassare il tono dei conflitti o addirittura per aprire vie di pace. Per molto tempo le religioni sono state usate come strumento di sostegno alle guerre e ai conflitti. Qui c'è un’idea nuova delle religioni come strumenti di pace”.

Durante l’incontro, a cui hanno contribuito economicamente sia il parlamento e il governo tedesco, sia le Chiese della Germania e altri donatori privati, diversi forum aperti al pubblico affronteranno temi sociali, religiosi e politici, come l’intelligenza artificiale, l’invecchiamento della popolazione europea, la condizione di vita nelle carceri, gli obiettivi del millennio, le migrazioni, l’ambiente, l’educazione, le crisi delle democrazie, il dialogo interreligioso e la globalizzazione.





VIDEO DELLA CONFERENZA